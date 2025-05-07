حماس تنعى أحد قادة القسام في لبنان

وأكدت الحركة في بيانها أن الأحمد كان من أبرز قادتها الميدانيين في لبنان، ووصفت "استشهاده بأنه خسارة كبيرة للمقاومة"، مشيرة إلى أن الغارة وقعت أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أنه "هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة صيدا في جنوب لبنان وقضى على المدعو خالد أحمد أحمد والذي شغل منصب مسؤول عمليات حماس في القطاع الغربي في لبنان حيث دفع باعتداءات إرهابية نحو دولة إسرائيل".



وأضاف البيان أنه "خلال الحرب دفع الاحمد بمخططات إرهابية عديدة لاستهداف جنود جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل. كما عمل خلال الفترة الأخيرة لنقل وسائل قتالية وتنفيذ اعتداءات تخريبية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "أنشطة المدعو أحمد شكلت تهديدا على دولة إسرائيل ومواطنيها. وسيواصل جيش الدفاع العمل ضد ارهابيي حماس في كل مكان يعملون فيه".

يأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية متكررة في جنوب لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.