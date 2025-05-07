قطر ومصر تؤكدان أن جهود الوساطة الخاصة بغزة مستمرة

الدوحة/سما/

أكدت قطر ومصر أن جهودهما في ملف الوساطة المتعلقة بقطاع غزة ما تزال مستمرة ومنسقة، وتنطلق من رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.



وشددت الدولتان على أن "محاولات بث الفرقة بين الأشقاء، سواء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، لن تنجح، ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب، ووضع حدٍّ للكارثة الإنسانية التي خلّفتها".



وأكدت كل من قطر ومصر أنهما لن تنجرا إلى "أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني الشقيق"، وجدّدتا التزامهما الكامل بـ"التحرك ضمن إطار واضح يركّز على رفع المعاناة عن المدنيين، وتثبيت التهدئة، وصولًا إلى حل دائم وعادل".

كما شدد البلدان على أن جهودهما تأتي في "تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي المأساة الإنسانية الراهنة ويضمن حماية المدنيين".