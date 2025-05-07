  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قطر ومصر تؤكدان أن جهود الوساطة الخاصة بغزة مستمرة

الأربعاء 07 مايو 2025 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر ومصر تؤكدان أن جهود الوساطة الخاصة بغزة مستمرة



الدوحة/سما/

أكدت قطر ومصر أن جهودهما في ملف الوساطة المتعلقة بقطاع غزة ما تزال مستمرة ومنسقة، وتنطلق من رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.


وشددت الدولتان على أن "محاولات بث الفرقة بين الأشقاء، سواء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، لن تنجح، ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب، ووضع حدٍّ للكارثة الإنسانية التي خلّفتها".


وأكدت كل من قطر ومصر أنهما لن تنجرا إلى "أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني الشقيق"، وجدّدتا التزامهما الكامل بـ"التحرك ضمن إطار واضح يركّز على رفع المعاناة عن المدنيين، وتثبيت التهدئة، وصولًا إلى حل دائم وعادل".

كما شدد البلدان على أن جهودهما تأتي في "تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي المأساة الإنسانية الراهنة ويضمن حماية المدنيين".

الأكثر قراءة اليوم

مقترح جديد لوقف إطلاق النار بغزة والقاهرة تستدعي الفصائل الفلسطينية لجولة مفاوضات جديدة..

الخارجية الأمريكية: إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة سيصدر الأيام القليلة المقبلة

"إسرائيل" مصدومة من إعلان ترامب وقف قصف اليمن

3 آلاف قنبلة لم تنفجر.. "إسرائيل" بقلق: هل سترد حماس بضاعتنا إلينا؟

الحوثيون يهددون "إسرائيل" برد مزلزل لن يتحمله الأمريكيون

أقوى رجل في باكستان يخرج من الظل لمواجهة الهند

بعد التوصل لاتفاق بوساطة عُمانية.. ترامب يعلن وقف الضربات الأمريكية على اليمن (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-07_17-12-25

بالتزامن..عمليتان في شمال الضفة وجنوبها: 5 مصابين إسرائيليين بعمليتي إطلاق نار ودعس

البنتاغون يكشف معلومات للمرة الأولى عن رصيف بايدن العائم بغزة

photo_2025-05-07_16-28-38

فايننشال تايمز: صمت الغرب وسماحه لائتلاف نتنياهو المتطرف بقتل سكان غزة "مخز"

photo_2025-05-07_16-27-35

جيش الاحتلال يكثف مجازره الدموية في غزة.. 92 شهيدا منذ فجر اليوم

20250507045807

إدارة أميركية مؤقتة لغزة؟ واشنطن وتل أبيب تبحثان إقصاء حماس والسلطة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية