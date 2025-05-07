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مصادر: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا

الأربعاء 07 مايو 2025 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا



واشنطن/سما/

 قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الإمارات فتحت قناة اتصال خلفية لمحادثات بين إسرائيل وسوريا، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة للحصول على دعم إقليمي لإدارة علاقة تزداد عداء مع الدولة التي تقع على حدودها الجنوبية.

وأفاد مصدر مطلع ومسؤول أمني سوري ومسؤول مخابرات إقليمي بأن الاتصالات غير المباشرة، التي لم يُعلن عنها سابقاً، تركز على مسائل أمنية ومخابراتية وبناء الثقة بين دولتين لا تربطهما علاقات رسمية.

ووصف المصدر الأول الجهود، التي بدأت بعد أيام من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للإمارات في 13 أبريل نيسان، بأنها تركز حالياً على “مسائل فنية”، وأضاف أنه لا حدود لما قد يشمله النقاش في نهاية المطاف.

وأكد المصدر الأمني السوري الكبير لرويترز أن القناة الخلفية تقتصر فقط، وحصرياً، على القضايا الأمنية، مع التركيز على عدد من ملفات مكافحة الإرهاب.

(رويترز)

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