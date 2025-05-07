إسبانيا تسعى لاتخاذ إجراءات “عاجلة” بالأمم المتحدة لوقف القتل في غزة

مدريد/سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الأربعاء أنّ بلاده ستقدّم مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تقترح بموجبه “إجراءات عاجلة لوقف المذبحة بحق المدنيين” وضمان دخول “المساعدات الإنسانية” إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الحكومة الإشتراكي خلال جلسة استماع أمام البرلمان إنّ “المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل غير مبالٍ في مواجهة ما يحصل في فلسطين”، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل بشأن المحتوى الدقيق للقرار وتوقيته. والإثنين، أعلنت الحكومة الإسرائيلية التي تحظر دخول كلّ المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس، عن توسيع حملتها العسكرية بهدف إلى “الاستحواذ والسيطرة” على القطاع وتهجير “غالبية سكانه”.

والثلاثاء، قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن “غزة ستكون مدمرة بالكامل” بعد انتهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام ونصف العام، مضيفا أنّ سكان غزة سيبدأون “بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة” بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.

وقد أثار هذا الإعلان إدانة واسعة، خصوصا من جانب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي قال إن الخطة الإسرائيلية الجديدة تهدد بقاء فلسطينيي غزة “كمجموعة” في القطاع.

من جهة أخرى، أكدت إسبانيا، في بيان مع خمس دول أوروبية أخرى، إنّ تنفيذ خطة إسرائيل بالبقاء لأمد طويل في غزة، يعني “تجاوز خط أحمر جديد” و”تقويض أي فرصة لحل الدولتين القابل للتطبيق”.

وإسبانيا التي اعترفت بدولة فلسطين في 28 أيار/مايو 2024، مع إيرلندا والنروج، برزت في الأشهر الأخيرة كأحد أكثر الأصوات انتقادا في الاتحاد الأوروبي لحكومة بنيامين نتانياهو، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل مرارا.

(أ ف ب)