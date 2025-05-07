كمين لـ"القسام" شرق رفح.. واستدراج قوة إسرائيلية قوامها 10 جنود

غزة/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الأربعاء، تنفيذ كمين جديد ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام في سلسلة تغريدات عبر قناتها بمنصة "تيلغرام"، أنه "ضمن سلسلة عمليات أبواب الجحيم، تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود، وكلبين عسكريين إلى كمين مجهز مسبقا بعدد من العبوات الناسفة".

وتابعت: "فور وصول الجنود إلى مقتلة الكمين تم تفجير العبوات وإيقاع جنود العدو بين قتيل وجريح قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.. ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة".

وأشارت إلى أن "مقاتليها تمكنوا أيضا من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذيفتي "TBG" وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

وأكدت أن مقاتليها عاودوا التقدم صوب المنزل المستهدف، وأجهزوا من مسافة الصفر بأسلحتهم الخفيفة على من تبقى من أفراد القوة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين في تفجير حقل ألغام مُعد مسبقا، أعقبه قصف المكان بقذائف الهاون شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من "تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية مؤللة وأوقعوهم بين قتيل وجريح على شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس".

وأضافت: "بعدها دك مجاهدونا المكان بعدد من قذائف الهاون ورصدوا سحب آلية مدمرة وهبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وحتى الأحد، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سمح الجيش بنشر أسمائهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 853 ضابطا وجنديا بينهم 6 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه الرسمي.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5758 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر بينهم 2588 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.