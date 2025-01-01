ليلة من التألّق الموسيقي مع إنريكيه إغليسياس في ريكسوس راداميس شرم الشيخ

شرم الشيخ/سما/

أشعل النجم العالمي إنريكيه إغليسياس الأجواءيوم 3 مايو 2025 في منتجع ريكسوس راداميس شرم الشيخ، بأداء مُبهر في الحفل الذي طال انتظاره من عُشّاق ومحبّي الفنان اللاتيني الشهير. أقيم الحفل في الهواء الطلق وسط إطلالات ساحرة على البحر الأحمر، ليُشكّل علامة فارقة في جدول الفعاليات الترفيهية في مصر.

وللمرة الأولى في شرم الشيخ، أطلّ النجم الحائز على جائزة الغرامي و"ملك البوب اللاتيني" على المسرح، حيث أمتع حواس الجمهور بمجموعة من أشهر أغانيه. وقد تفاعل الحضور من جميع أنحاء العالم بالرقص والغناء علىالأغاني المحبوبة مثل Bailando جنباً إلى جنب مع بعض من أشهر أغانيهالخالدة مثل Hero في أجواء مليئة بالطاقة والحماس.

استقبل الحفل أكثر من 6000 ضيف، جاء معظمهم من روسيا، المملكة المتحدة، كازاخستان، إيطاليا، أوزبكستان، رومانيا، تركيا، بولندا، بلجيكا، المملكة العربية السعودية، ومصر. وقد حظي ضيوف فنادق ريكسوس راداميس شرم الشيخ، كلوب بريفيه من ريكسوس شرم الشيخ، ريكسوس بريميوم سيغيت، وريكسوس شرم الشيخ بفرصة حصرية لحضور هذا الحدث الاستثنائي.

وخلف الكواليس، عمل فريق مكون من حوالي 200 موظف بلا كلل لتحضير الساحة، المسرح، وأنظمة الصوت والإضاءة، مما ساهم في تقديم عرض عالمي يليق بنجم دولي بحجم إنريكيه إغليسياس. ويأتي هذا الحفل كجزء من التزام مجموعة فنادق ريكسوس مصر الدائم بتقديم ترفيه عالمي المستوى يجمع بين الفخامة والموسيقى والضيافة الراقية.

وأشاد إنريكيه إغليسياس بفندق ريكسوس راداميس شرم الشيخ قائلاً: "لقد كان القدوم إلى مصر تجربة لا تُنسى، هناك شيء ساحر عند الأداء في مكان غني بالتاريخ والثقافة. شرم الشيخ مذهلة، وكانت الضيافة في ريكسوس راداميس شرم الشيخ رائعة بكل المقاييس. منذ لحظة وصولي شعرت بالترحيب الحقيقي. المنتجع نفسه استثنائي – بتصميمه الرائع، وإطلالاته الخلابة على البحر، وخدماته التي لا مثيل لها، ضمن أجواء تجعلك تشعر بالاسترخاء والإلهام في آنٍ واحد. لقد كان المكان المثالي لليلة مُميزّة كهذه".

من جانبه صرّح السيد إركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر:"لقد كانت هذه الليلة مُميّزة بحق، ليس فقط لضيوفنا، بل للمنطقة بأكملها. نحن فخورون باستضافة إنريكيه إغليسياس، ونضع نصب أعيننا مواصلة الارتقاء بمستوى الترفيه في شرم الشيخ."

بفضل المؤثرات البصرية المذهلة، والصوتيات المثالية، والنجم العالمي الذي قاد الحفل، تركت الليلة انطباعاً لا يُنسى لدى جميع الحضور. وقد شكل الحفل إنجازاً جديداً في مسيرة ريكسوس مصر نحو تقديم تجارب فريدة تجمع بين الترفيه، الموسيقى والفخامة.