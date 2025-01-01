  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة العالمية: سوء التغذية يهدد حياة الأطفال بغزة

الأربعاء 07 مايو 2025 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: سوء التغذية يهدد حياة الأطفال بغزة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية أرقاما مقلقة حول انتشار سوء التغذية بين أطفال قطاع غزة، فمنذ بداية العام، تم تسجيل إصابة ما يقارب 10 آلاف طفل، منهم حوالي 1400 يعانون سوء التغذية الحاد الذي يستدعي تدخلاً وعلاجاً طبياً فورياً.

وحذرت المنظمة بحسب موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، من أن الأطفال الذين يصلون إلى مرحلة سوء التغذية الحاد دون علاج، يواجهون خطر الموت رغم توفر ثلاثة مراكز علاجية، فإن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج أقل من المتوقع، غالباً بسبب صعوبة الوصول أو النزوح المتكرر، ما يؤدي إلى عدم استكمال العلاج لواحد من كل خمسة أطفال.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء انتشار الإسهال المائي الحاد، والذي يُشكل تهديداً قاتلاً للأطفال الذين يعانون أصلاً سوء التغذية، وذلك بسبب تدهور البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

مقترح جديد لوقف إطلاق النار بغزة والقاهرة تستدعي الفصائل الفلسطينية لجولة مفاوضات جديدة..

واشنطن تدفع نحو هدنة طويلة الأمد في غزة قبل زيارة ترامب... مصر تتلقى مقترحًا "أقل تعقيدا"

الخارجية الأمريكية: إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة سيصدر الأيام القليلة المقبلة

"إسرائيل" مصدومة من إعلان ترامب وقف قصف اليمن

3 آلاف قنبلة لم تنفجر.. "إسرائيل" بقلق: هل سترد حماس بضاعتنا إلينا؟

الحوثيون يهددون "إسرائيل" برد مزلزل لن يتحمله الأمريكيون

بعد التوصل لاتفاق بوساطة عُمانية.. ترامب يعلن وقف الضربات الأمريكية على اليمن (فيديو)

الأخبار الرئيسية

قناة سعودية : بلورة مقترح بشأن غزة وأمريكا ستتولى توزيع المساعدات

أول هجوم يمني منذ إعلان ترامب وقف النار.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مُسيرة أطلقت من جهة الشرق بعد تفعيل الإنذارات

“القسام” تعلن قتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين في تفجير حقل ألغام شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

مسؤول حوثي: وقف إطلاق النار بين اليمن وأمريكا لا يشمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال

مقترح جديد لوقف إطلاق النار بغزة والقاهرة تستدعي الفصائل الفلسطينية لجولة مفاوضات جديدة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية