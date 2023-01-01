الغارديان : بريطانيا استمرت في تصدير الأسلحة الى إسرائيل رغم الحظر

لندن / وكالات /

كشفت صحيفة الغارديان، أن شركات بريطانية صدرت آلاف المعدات العسكرية إلى إسرائيل رغم حظر التصدير.

وعلى الرغم من إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى البلاد، الذي أعلنته لندن في سبتمبر/أيلول الماضي. جاء في التقرير أن بريطانيا باعت أجزاء من مقاتلة إف-35 لإسرائيل بهدف "عدم تعطيل سلسلة التوريد العالمية للطائرات المقاتلة".

وتم إرسال 14 شحنة من المعدات العسكرية من بريطانيا إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023. و13 شحنة نقلت إلى إسرائيل جوا وأخرى عبر البحر تضمنت وحدها 160 ألف قطعة عسكرية.

كما تم تصدير 8.630 قطعة إلى إسرائيل ضمن فئة قنابل وألغام وصواريخ وذخائر منذ سبتمبر/أيلول 2024. وان معظم الشحنات تم إرسالها إلى إسرائيل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.