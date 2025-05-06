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"الملاحة البحرية الأسترالية" تدين الهجوم على سفينة تحمل ناشطين ومساعدات إلى غزة قبالة مالطا

الأربعاء 07 مايو 2025 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الملاحة البحرية الأسترالية" تدين الهجوم على سفينة تحمل ناشطين ومساعدات إلى غزة قبالة مالطا



سيدني/وكالات/

أدان اتحاد الملاحة البحرية الأسترالية (MUA)، الهجوم بطائرات مسيّرة على سفينة الإغاثة الإنسانية "ذا كونشايس" في المياه الدولية قبالة مالطا، والتي كانت متجهة إلى قطاع غزة يوم الجمعة الماضية.

وأعرب الاتحاد الذي يمثل عمال الموانئ والبحارة في جميع أنحاء صناعة الملاحة البحرية الأسترالية في بيان له، اليوم الأربعاء، عن تضامنه الثابت مع أسطول السلام وأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأكد، على أهمية المرور الحر والآمن في البحر، وخاصة بالنسبة للسفن التي تنقل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها بشدة.

ودعا الاتحاد، كافة العاملين في الموانئ والنقابات البحرية وعمال الموانئ والمجتمع المدني والحكومات إلى المطالبة بالمرور الآمن الفوري لجميع السفن الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة وإنهاء الحصار، مؤكدا أنه لا ينبغي عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.

وقال الاتحاد: "عرّض الهجوم على السفينة حياة ثلاثين من المدافعين عن حقوق الإنسان والبحارة لخطر جسيم، إذ يعد ذلك انتهاكًا للقانون الدولي، كما أن هذه الأفعال تُهدد الحقوق الأساسية للبحارة وعمال الموانئ في كل مكان، وتُقوّض مبادئ الملاحة الآمنة والتضامن الإنساني التي يلتزم بها قطاعاتنا المهنية".

وشدد، أن مهمة أسطول السلام - وهي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة المحاصرين - تعكس القيم الأساسية للعاملين في المجال البحري: التضامن والعدالة والحق في المرور الآمن.

وأردف الاتحاد: لأكثر من ثمانية عشر شهرا، عانى أهالي قطاع غزة من الحصار والتجويع والقصف، ويُعدّ منع وصول المساعدات الإنسانية أمرا غير مقبول، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن أهالي قطاع غزة على شفا المجاعة.

وختم: "باعتبارنا اتحادا يتمتع بتاريخ فخور في دعم الشعوب المضطهدة والدفاع عن حقوق العاملين البحريين على مستوى العالم، فإننا نؤكد التزامنا بالسلام والعدالة والتضامن مع أهالي قطاع غزة".

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