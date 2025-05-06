تركيا توجه رسالة شديدة اللهجة..لإسرائيل

انقرة/سما/

قالت الخارجية التركية في بيان صحفي صدر اليوم بشأن "العدوان الإسرائيلي في المنطقة"، إن هجمات تل أبيب على دول المنطقة بما في ذلك سوريا ولبنان واليمن، تستهدف السلام والاستقرار.

وأفادت الخارجية التركية بأنه يجب على إسرائيل أن تضع حدا لتصرفاتها غير المسؤولة، والتي تهدف إلى جر المنطقة بأكملها إلى صراع شامل.

وذكرت أن القرار الأخير الذي اتخذته حكومة نتنياهو بتوسيع احتلالها لغزة، هو أيضا مظهر من مظاهر العقلية التوسعية والتدميرية ذاتها.

وشددت على أنه من الضروري ألا يصمت المجتمع الدولي وأن يتخذ موقفا حاسما ضد العدوان الإسرائيلي المتهور ليس فقط للسلام الإقليمي بل للسلام العالمي.

وأكدت الخارجية أن تركيا تواصل جهودها لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط تضامنا مع دول المنطقة والمجتمع الدولي.

وتواصل إسرائيل لليوم الـ50 من استئناف الحرب على غزة، قصف مناطق مختلفة من القطاع في ظل نذر المجاعة التي تخيم على غزة مع استمرار منع دخول المساعدات، ومستشفيات دقت ناقوس الخطر من ارتفاع عدد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية.

كما يشن الجيش الإسرائيلي غارات على سوريا ولبنان، وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء 6 مايو أنه هاجم للمرة الثانية خلال يوم واحد أهدافا للحوثيين في اليمن، مشيرا إلى أنه أخرج مطار صنعاء عن الخدمة واستهدف عددا من محطات الطاقة.