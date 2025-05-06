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طقس فلسطين : أجواء حارة في جميع المناطق

الأربعاء 07 مايو 2025 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء حارة في جميع المناطق



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق،  والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثر البلاد بالموجة الحارة اعتبارا من يوم الخميس القادم من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

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