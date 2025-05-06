مقترح جديد لوقف إطلاق النار بغزة والقاهرة تستدعي الفصائل الفلسطينية لجولة مفاوضات جديدة..

القاهرة/سما/

أصدرت مصر وقطر بياناً مشتركاً اليوم (الأربعاء) أكدتا فيه استمرار جهودهما للوساطة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال البلدان إن جهودهما «مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة».

وأضافا أن الجهود «تنسق من كثب مع الولايات المتحدة الأميركية، في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حداً للمأساة الإنسانية، ويضمن حماية المدنيين»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويسعى وسطاء هدنة غزة إلى تحقيق اتفاق بين «حماس» وإسرائيل، قبل -أو مع- وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيارة المنطقة منتصف الشهر الحالي.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة وجهت دعوة إلى فصائل فلسطينية بينها (حماس) لجولة جديدة من المفاوضات، خلال أيام، بهدف التوصل إلى اتفاق حول الهدنة».

وأكدت الخارجية القطرية، أمس، أن «جهود الوسطاء مستمرة على الرغم من صعوبة الموقف والوضع الإنساني الكارثي المستمر في قطاع غزة». وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إنه يتواصل بشكل شبه يومي مع مسؤولين من مصر وقطر وإسرائيل، لتحقيق اختراق في المحادثات بشأن الهدنة.

وتقود مصر وقطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة وساطة لوقف الحرب في غزة. ومن المقرر أن يبدأ ترمب زيارته منتصف الشهر الحالي إلى السعودية، وقطر، والإمارات.