عشرات الشهداء والجرحى ومجازر في مدارس بالبريج وحي التفاح وسط مدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٥١ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية ان تسعة شهداء سقطوا صباح اليوم جراء قصف مدرسة الكرامة بحي التفاح وسط مدينة غزة.

وسط قطاع غزة

وارتكب الاحتلال مجزرتين في مدرسة ابو هميسة ببلوك عشرة بمخيم البريج وسط قطاع غزة بفاصل عدة ساعات.

وقصف جيش الاحتلال المدرسة مجددا قبل منتصف الليل ما اسفز عن استشهاد تسعة مواطنين واصابة خمسين فيما استشهد في القصف الاول ٢٢ مواطن وعشرات المصابين.

واستخدم جيش الاحتلال الطيران الحزبي في قصف المدرسة التي تحمل الرقم ٢٣٤ في مراكز النزوح التي قصفت.

وقصف جيش الاحتلال مسجد الرحمن الوحيد المتبقي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء بينهم طفلة في قصف الاحتلال مخيم المناصرة للنازحين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

وارتقى ثمانية شهداء بينهم طفلة ومصابون ومفقودون في قصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة القدرة وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم:

أيمن إسماعيل مبروك القدرة .

واولاده محمد ٢٤ سنة ، روان ١٨ سنة ، رؤى ٢٢سنة والشقيقتان أحلام ٢٠ عام ومرح رائد كمال القدرة ١٨سنة وإيفا عمار سامي القدرة ٢ سنة وإسماعيل أيمن مبروك القدرة ٢٥ سنة.

واستشهد المواطن هشام شهاب وزوجته نرمين شاهين في قصف منزلهما في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

غزة والشمال

وقصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة عبد القادر في تل الزعتر شرق جباليا والشهداء هم محمد هشام عبد القادر ، زوجته إسلام عبد القادر وطفلهما اربع سنوات.

واعلنت الصحة بغزة انه وصل مشافي القطاع ٤٨ شهيد و ١٤٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٢٦١٥ شهيد و ١١٨٧٥٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٢٠٢٥ شهيد، ٦٧١١ اصابة).