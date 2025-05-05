  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول يمني: خروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بالكامل

الثلاثاء 06 مايو 2025 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول يمني: خروج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بالكامل



صنعاء/سما/

أكد مصدر يمني مسؤول في مطار صنعاء الدولي تضرر طائرتين مدنيتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية، جراء الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية على المطار يوم الثلاثاء.


وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "إن الضربات الجوية الإسرائيلية تسببت بتدمير طائرتين ايرباص نوع 320 و 330، فضلا عن تدمير مدرج وصالات المطار وبرج المراقبة".

وأضاف أن مطار صنعاء خرج عن الخدمة بشكل كامل، ولا يعرف حتى موعد إمكانية إعادة تشغليه.

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية تعليق جميع رحلاتها من وإلى مطار صنعاء الدولي حتى إشعار آخر.

وفي السياق، انقطع التيار الكهربائي في معظم مديريات العاصمة صنعاء، جراء استهداف محطات الكهرباء.

وقال سكان محليون إن الكهرباء انقطعت عن معظم المديريات المرتبطة بمحطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية وفقا لوسائل إعلام حوثية، مصنع إسمنت عمران، ومحطات كهرباء ذهبان وعصر وحزيز ومواقع في جبل عطان، فضلا عن استهداف مطار صنعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد دعا المدنيين في محيط مطار صنعاء إلى إخلاء المنطقة فورا، تمهيدا لشن ضربات عسكرية على المطار.

ويأتي ذلك بعد يوم على غارات مماثلة شنها الطيران الإسرائيلي على ميناء الحديدة ومصنع باجل للأسمنت، في المحافظة الساحلية، غربي البلاد، أدى إلى مقتل أربعة اشخاص وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين.

وقبل يومين أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي أصاب محيط مطار بن غوريون في إسرائيل.

وعقب الهجوم، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرد على الحوثيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وقال "إسرائيل استهدفت الحوثيين في السابق، وهي قادرة على استهدافهم مرة أخرى".

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات عبرية عن اتفاق إسرائيلي مع حماس في "الدقيقة الـ 90" بوساطة مصرية

الحوثيون: الرد وشيك ومؤلم وسنهاجم المطارات بما فيها حيفا وننسق عملياتنا مع حماس..

الاحتلال يزعم : ضابط في كتائب حماس يسلم نفسه للجيش برفح

ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة (فيديو)

الجيش البريطاني: نحن على شفا حرب عالمية نووية ويجب تخزين المواد الضرورية كالوقود والمياه..

صحيفة عبرية : "دعوى إسرائيلية غير مسبوقة ضد السلطة وحماس تطالب بـ 5 ملايين شيكل لكل "ضحية

تقرير عبري عن قدرة حماس على الحصول على أسلحة عبر 3 دول عربية بينها مصر

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-06_20-10-04

3 آلاف قنبلة لم تنفجر.. "إسرائيل" بقلق: هل سترد حماس بضاعتنا إلينا؟

681a49eb4c59b70b7e2c5244

"إسرائيل" مصدومة من إعلان ترامب وقف قصف اليمن

الخارجية الأمريكية: إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة سيصدر الأيام القليلة المقبلة

20250505215249reup-2025-05-05t215102z_1560605576_rc2sbeaawpl3_rtrmadp_3_usa-trump.h-730x438

بعد التوصل لاتفاق بوساطة عُمانية.. ترامب يعلن وقف الضربات الأمريكية على اليمن (فيديو)

ترامب: سيكون هناك إعلان كبير ومهم جدا قبل زيارتي للشرق الأوسط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية