الخارجية الأمريكية: إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة سيصدر الأيام القليلة المقبلة

واشنطن/سما/

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم أنه سيكون إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة سيصدر الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن هناك أنباء سارة للغاية.

كما قالت الخارجية الأمريكية أنه سيكون هناك مجموعة أخبار جيدة سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة شبيهة بإعلان اليوم بشأن الحوثيين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقوا على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، قال ترامب “أعلن الحوثيون (…) أنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن. وسنكرم ذلك. سنوقف القصف، وقد استسلموا”.

وأضاف: “قالوا: نرجوكم لا تقصفونا بعد الآن، ونحن لن نهاجم سفنكم”.

وقال ترامب إن واشنطن ستصدق وعد الحوثيين بأنهم لن يفجروا السفن مجددا.

ولم يدل الحوثيون بأي تعليق بعد.

ووعد ترامب بـ”إعلان مهم جدا” قبل جولة شرق أوسطية سيجريها الأسبوع المقبل، لكنه لم يشا إعطاء أي توضيح.

وقال “أعتقد أنه قبل ذلك (الجولة)، سيكون لدينا إعلان مهم جدا جدا نصدره. لن أكشف ماهيته. وهو إيجابي للغاية”، وذلك بعد تطرقه إلى جولة سيجريها في الشرق الأوسط تقوده إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 أيار/مايو الجاري و16 منه.