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فرنسا تدين خطة "إسرائيل" للسيطرة على قطاع غزة

الثلاثاء 06 مايو 2025 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تدين خطة "إسرائيل" للسيطرة على قطاع غزة



باريس/سما/

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، خطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة، والتي أعلنت عنها تل أبيب أمس الاثنين.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو في تصريح لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية، عن "إدانته الشديدة" لخطة إسرائيل للسيطرة على غزة، وحملتها العسكرية الجديدة على القطاع الفلسطيني.


وقال بارو: "هذا أمر غير مقبول"، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية "تنتهك القانون الإنساني".

وشدد على أن "الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إن الهجوم الجديد على قطاع غزة سيكون مكثفا، زاعما أنه سيتم نقل سكان القطاع من أجل حمايتهم.

وأضاف نتنياهو، في مقطع فيديو نشر عبر موقع "إكس"، أن القوات لن تشن غارات ثم تتخلى عن الأراضي في غزة، بل ستبقى فيها.

وأشار إلى أن الهجوم الجديد على غزة سيكون عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى هزيمة "حماس"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن مساحة أراضي القطاع التي سيتم الاستيلاء عليها.

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