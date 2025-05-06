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مصر تحذر "إسرائيل" بعد قرار الكابينيت

الثلاثاء 06 مايو 2025 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تحذر "إسرائيل" بعد قرار الكابينيت



القاهرة/سما/

علق وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، على مصادقة الكابينيت الإسرائيلي على خطط لتوسيع جيش الاحتلال عمليته البرية في قطاع غزة.


وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الجبل الأسود، صباح الثلاثاء، أن ما يتردد عن احتمالات توسيع العدوان مرفوض تماما.

وقال إن "المجتمع الدولي يتعين عليه أن يقف بصلابة، ويتخذ من الإجراءات القوية والحاسمة والحازمة، لوقف العدوان وسياسة التجويع الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "الجهود المصرية متواصلة لوقف المذابح وأعمال القتل والتدمير اليومية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية"، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق 19 يناير، ووقف الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال استخدام سياسة التجويع كسياسة ممنهجة للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، والتي بدأت في 19 يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف قصفه لغزة في 18 مارس، ما أدى لاستشهاد 2459 فلسطينيا وإصابة 6569 آخرين، معظمهم أطفال ونساء

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