"أوتشا" ترفض الخطط الإسرائيلية.. تقارير تكشف تفاصيل آلية توزيع المساعدات بغزة

واشنطن/سما/

رفضت الأمم المتحدة، خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، في وقت كشفت تقارير إعلامية الثلاثاء، عن تفاصيل الخطة الإسرائيلية وآلياتها لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.



وكشف مصدر في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن المنظمة رفضت عرضا إسرائيليا جديدا يتعلق بآلية توزيع المساعدات في غزة.

ولفت المصدر إلى أن "أوتشا" أبلغت الجانب الإسرائيلي بأنها لن تكون جزءا من أي آلية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني أو تتعارض مع مبادئ العمل الإنساني.

كما رفضت المنظمة استخدام المساعدات كأداة ضغط أو لإحداث تغييرات ديموغرافية قسرية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت الثلاثاء، بأن توزيع المساعدات الإنسانية سيتم في رفح في منطقة خالية من القتال تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، ولن يسمح للفلسطينيين بالدخول إلى تلك المنطقة إلا بعد التفتيش الأمني، للتأكد من عدم دخول عناصر من حماس.

وسيتم إنشاء ثلاثة مراكز توزيع مختلفة في رفح، لتصبح رفح مركز المساعدات الرئيسي لجميع أنحاء قطاع غزة. كما لن توزع المساعدات في أي مكان آخر ما يعني تسريع إخلاء السكان من شمال القطاع نحو الجنوب. وتدرس إسرائيل أيضا إقامة مركز توزيع مؤقت واحد في شمال القطاع في بداية العملية، لكنه سيغلق لاحقا مع انتقال السكان جنوبا.

وسيكون من حق ممثل عن كل عائلة في غزة الوصول إلى مراكز التوزيع واستلام المساعدات بكميات محددة تكفي عائلته فقط. ووفق حسابات وزارة الأمن، تحتاج كل عائلة ما معدله 70 كغم من الطعام أسبوعيًا للبقاء على قيد الحياة. ولذلك، ستحصل كل عائلة على الكمية الدقيقة التي تكفي لمنع حدوث مجاعة في القطاع.

وبحسب التقرير سيجري التوزيع بناء على تسجيل منظم تديره مؤسسات وشركات أمريكية خاصة، بحيث تصل المساعدات مباشرة إلى العائلات والمواطنين.

وترى إسرائيل أن هذه الآلية ستصعب جدا على حماس الوصول لكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية كما فعلت في السابق.

وقال مسؤولون أمنيون لإذاعة الجيش إنه "سيكون من الصعب على حماس الوصول للمساعدات من العائلات الغزية. نحن نعتقد أن هذه هي الآلية الأفضل لضمان عدم وصول المساعدات إلى أيدي حماس".