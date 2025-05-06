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"حماس": توسيع "إسرائيل" عملياتها البرية في غزة تضحية بالأسرى وتأكيد على فشل أهدافها

الثلاثاء 06 مايو 2025 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": توسيع "إسرائيل" عملياتها البرية في غزة تضحية بالأسرى وتأكيد على فشل أهدافها



غزة/سما/

قال القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي إن مصادقة إسرائيل على توسيع توغلها البري في قطاع غزة "تجاهل واضح لحياة الأسرى الإسرائيليين واستمرار لجرائمها في غزة تحت غطاء أمريكي".


وأضاف مرداوي في بيان صحفي أن "إسرائيل تعيد إنتاج دورة الفشل التي انطلقت قبل 18 شهرا، دون تحقيق أي من أهدافها المعلنة".

وشدد على أن "تصريحات رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس إصراره على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، تحت غطاء أمريكي كامل".

وتابع: "شعبنا الفلسطيني ومقاومته المسلحة أقوى من تهديدات نتنياهو وزامير وصموده الأسطوري سيسقط كل المخططات الصهيونية ويعري زيف الرواية الإسرائيلية أمام العالم أجمع".

وأكد المتحدث أن "واجب كل فلسطيني، وكل عربي ومسلم، بل وكل حر في العالم، هو النهوض لنصرة أهلنا في قطاع غزة بكل الوسائل المتاحة، والضغط على إسرائيل لإنهاء عدوانها الوحشي".

وفي الختام دعا مرداوي الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياتهم في لجم الاحتلال الفاشي ووقف جرائمه".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح يوم الاثنين، بأن الهجوم الجديد على قطاع غزة سيكون عملية عسكرية مكثفة تهدف إلى هزيمة "حماس"، مؤكدا أن الجيش لن ينسحب من مناطق دخوله.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مصادقة الكابينيت في وقت سابق على توسيع الحرب على قطاع غزة، بما يشمل احتلال المزيد من المناطق والبقاء فيها، ومواصلة تجويع المدنيين في القطاع، وإرغامهم على النزوح مجددا إلى منطقة يسيطر عليها الجيش جنوبي القطاع.

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