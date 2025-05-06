الجيش الاسرائيلي: قدمنا العلاج لـ10 سوريين دروز بمركز زيف الطبي في صفد

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء، أنه قدم العلاج لـ10 مواطنين سوريين دروز بمركز زيف الطبي في صفد شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال اليومين الماضيين، تم إجلاء عشرة مواطنين سوريين دروز لتلقي العلاج في إسرائيل".

وأضاف أنه "تم إجلاء المصابين إلى مركز زيف الطبي في صفد، بعد إصابتهم في الأراضي السورية".

وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالتأكيد أنه "ينتشر في جنوب سوريا، وهو مستعد لمنع دخول القوات المعادية إلى منطقة القرى الدرزية. ويواصل جيش الدفاع الإسرائيلي مراقبة التطورات، مع الاستعداد للدفاع وسيناريوهات مختلفة".

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في بيانات رسمية سابقا أن عمليات الإجلاء تتم ليلا، حيث يتم نقل المصابين بعد تعرضهم لإصابات في مناطق تشهد توترات واشتباكات في الجنوب السوري، خاصة في محيط السويداء وريف دمشق.

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات والاشتباكات في المناطق الدرزية بسوريا، ووسط غارات جوية إسرائيلية متكررة استهدفت مواقع عسكرية سورية، وأسفرت عن سقوط ضحايا بينهم مدنيون من الدروز.

في الوقت نفسه، نفت مصادر محلية في السويداء صحة الأنباء عن هبوط مروحية إسرائيلية في المحافظة، وأكدت أن ما تم سماعه كان أصوات انفجارات نتيجة الغارات الجوية في ريف درعا، وليس له علاقة بهبوط أو عمليات إجلاء مباشرة من داخل السويداء.

وتثير هذه الخطوة الإسرائيلية جدلا واسعا إذ تعتبرها دمشق "انتهاكا للسيادة السورية"، فيما تروج تل أبيب زاعمة أنها تأتي في سياق "حماية الدروز" في سوريا.