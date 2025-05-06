اشتباكات بين محتجين مؤيدين لفلسطين والشرطة قرب حفل ميت غالا في نيويورك (فيديو)

اشتبك محتجون مؤيدون لفلسطين مع الشرطة قرب حفل ميت غالا وحاولوا اقتحام الفعالية التي أقيمت في مدينة نيويورك.

ومع انطلاق الحفل الذي شاركت فيه شخصيات بارزة في متحف المتروبوليتان للفنون، امتلأت الشوارع بلافتات احتجاجية وشعارات مناهضة لإسرائيل، حيث تجمع مئات المتظاهرين في محاولة لتعطيل أكبر ليلة في عالم الموضة لهذا العام.

وقد أظهرت مقاطع مصورة جديدة محاولة المتظاهرين اجتياز الحواجز الأمنية القريبة من موقع الحدث، ما دفع عناصر شرطة نيويورك إلى التدخل السريع.

وسرعان ما حضر محتجون مضادون، وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويرددون أنشودة "عام يسرائيل حاي"، والتي تعني "شعب إسرائيل سيحيا"، في مواجهة مباشرة مع المسيرة المؤيدة لفلسطين خارج الحدث الباذخ.

وقد استحضرت مشاهد العنف هذا العام ما جرى في عام 2024، عندما منعت الشرطة أكثر من ألف متظاهر من الوصول إلى المتحف في احتجاج مماثل.