قطر: جهود الوساطة بشأن غزة مستمرة رغم صعوبة الموقف

الدوحة/سما/

قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن جهود الوساطة بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حركة “حماس” وإسرائيل “مستمرة رغم صعوبة الموقف”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الأنصاري ونقلته قناة “الجزيرة” القطرية، وسط تعثر مفاوضات استئناف اتفاق وقف إطلاق النار الذي انهار في 18 مارس/ آذار الماضي بعد تنصل إسرائيل منه ورفضها دخول مرحلته الثانية.

ولم يقدم الأنصاري تفاصيل بشأن جهود الوساطة التي تحدث عنها، لكنه أوضح أن “وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تركز على إنهاء الحرب الكارثية في غزة”.

ولفت إلى أن “جهود الوساطة (السابقة) أفضت لإطلاق سراح أعداد من الرهائن أكبر مما تم عبر العمل العسكري” الذي تشنه تل أبيب على قطاع غزة.

ورفض متحدث الخارجية “استخدام المساعدات الإنسانية في غزة ورقة ضغط أو تفاوض” من قبل إسرائيل التي تقوم بتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد أنه “يجب وقف سياسة إسرائيل في استخدام المساعدات لغزة سلاحا”، داعيا إلى “ضغط دولي لإيجاد حلول لإدخال المساعدات إلى القطاع”.