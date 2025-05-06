  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مهداوي: ما يتعرض له الطلاب المؤيدون لفلسطين “خيانة” لدستور أمريكا

الثلاثاء 06 مايو 2025 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهداوي: ما يتعرض له الطلاب المؤيدون لفلسطين “خيانة” لدستور أمريكا



واشنطن/سما/

قال الناشط الفلسطيني محسن مهداوي، الذي تم اعتقاله في الولايات المتحدة بسبب دعمه لفلسطين ثم أُفرج عنه، إن ما يتعرض له الطلاب المؤيدون لفلسطين “خيانة للدستور الأمريكي”.

وأكد مهداوي، في أول تصريح للإعلام، عقب الإفراج عنه يوم 30 أبريل/نيسان الفائت، أنه لا أحد سيتمكّن من إسكاته، وأنه كان واثقًا بأن العدالة ستأخذ مجراها.

وأضاف أن سبب مخاطبته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله: “أنا لست خائفًا منك” بعد إطلاق سراحه، هو أن إدارة ترامب تتبع “فلسفة الترهيب”.

وانتقد مهداوي سياسات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تجاه الطلاب الداعمين لفلسطين، مبينًا أنها تغذي “معاداة السامية” في البلاد.

وتساءل قائلًا: “هل من يدافع بصوت عالٍ عن العدالة والسلام يقوّض السياسة الأمريكية؟”.


والأربعاء الماضي، قرر القاضي الأمريكي جيفري كراوفورد الإفراج عن محسن مهداوي، بعدما تم اعتقاله يوم 14 أبريل/نيسان الفائت بسبب دعمه لفلسطين.

وأصدر القاضي الأمريكي قراره بالإفراج عن مهداوي، رغم اعتراض محامي الحكومة الأمريكية الذين زعموا أن “المحاكم المحلية لا دور لها في مثل هذه الحالات”.

ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن مهداوي وُلد في مخيم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وانتقل إلى الولايات المتحدة عام 2014.

مهداوي، الذي أنهى مؤخرًا دراسته العليا في جامعة كولومبيا، كان من المنتظر أن يتسلّم وثيقة تخرّجه في مايو/أيار الجاري.

واحتُجز مهداوي في مركز تابع للهجرة الأمريكية في ولاية لويزيانا، وكان قد أسّس اتحاد الطلبة الفلسطينيين في جامعة كولومبيا مع الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتُقل بدوره لأسباب مشابهة.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، والتي بدأت في جامعة كولومبيا، إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات عبرية عن اتفاق إسرائيلي مع حماس في "الدقيقة الـ 90" بوساطة مصرية

الحوثيون: الرد وشيك ومؤلم وسنهاجم المطارات بما فيها حيفا وننسق عملياتنا مع حماس..

ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة (فيديو)

الاحتلال يزعم : ضابط في كتائب حماس يسلم نفسه للجيش برفح

الجيش البريطاني: نحن على شفا حرب عالمية نووية ويجب تخزين المواد الضرورية كالوقود والمياه..

تقرير عبري عن قدرة حماس على الحصول على أسلحة عبر 3 دول عربية بينها مصر

صحيفة عبرية : "دعوى إسرائيلية غير مسبوقة ضد السلطة وحماس تطالب بـ 5 ملايين شيكل لكل "ضحية

الأخبار الرئيسية

20250506100228reup-2025-05-06t100006z_1246755239_rc27cdaopkhe_rtrmadp_3_israel-palestinians-usa-rights.h-730x438

إيكونوميست: غزة باتت حربًا أبدية لإسرائيل وجحيمًا أبديًا لسكانها.. خطة الاحتلال الدائم مرهونة بترامب

واشنطن تدفع نحو هدنة طويلة الأمد في غزة قبل زيارة ترامب... مصر تتلقى مقترحًا "أقل تعقيدا"

damar-homes-people-1-730x438

“مراكب جدعون” تثير الخوف في غزة.. والسكان يتساءلون: “وين نروح”

6819ff3f4c59b7706230dc32

مسؤول في الجيش الإسرائيلي: "حماس" قد تصبح أكثر عنفا تجاه الأسرى إذا اشتدت عملية غزة

6819f8e34c59b770eb47f7dd

ما هو "محور موراج" الذي تريد "إسرائيل" حشر الغزاويين فيه؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية