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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أخرج مطار صنعاء عن الخدمة واستهدف عددا من محطات الطاقة باليمن

الثلاثاء 06 مايو 2025 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أخرج مطار صنعاء عن الخدمة واستهدف عددا من محطات الطاقة باليمن



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه هاجم للمرة الثانية خلال يوم واحد أهدافا للحوثيين في اليمن، مشيرا إلى أنه أخرج مطار صنعاء عن الخدمة واستهدف عددا من محطات طاقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجو هاجم قبل قليل ودمر بنى تحتية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في المطار المركزي في صنعاء والذي سبب في تعطيل عمل المطار بشكل كامل وذلك في أعقاب قيام تنظيم الحوثي الارهابي باطلاق الصاروخ نحو مطار بن غوريون".

وأضاف: "يستخدم نظام الحوثي الارهابي المطار مثل ميناء الحديدة الذي تمت مهاجمته أمس لنقل وسائل قتالية ونشطاء ويتم تشغيله بشكل متواصل لأغراض إرهابية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه "تمت مهاجمة عدة محطات طاقة مركزية في منطقة صنعاء يستغلها نظام الحوثي الارهابي كبنية تحتية لنقل الكهرباء لصالح النظام الارهابي بما يدل على استغلال نظام الحوثي الارهابي للشعب اليمني وبناه التحتية لاغراض ارهابية".

وتابع أنه "كما تمت مهاجمة مصنع العمران للأسمنت شمال صنعاء والذي يعتبر أحد أهم الموارد التابعة للحوثيين لبناء أنفاق والبنى التحتية العسكرية. يشكل استهداف المصنع ضربة تستهدف اقتصاد النظام وطرق تسلحه العسكرية".

ولفت الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أنه "تم تنفيذ الضربات بشكل موجه بدقة مع اتخاذ وسائل حذر لتجنب امكانية اصابة المدنيين والممتلكات المدنية.لقد صادق قائد سلاح الجو ورئيس الأركان على تنفيذ العملية".

وزعم البيان أن "نظام الحوثي يعمل على مدار السنة والنصف الأخيرة بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها وزعزعة النظام الاقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية" ، مؤكدا أنه "مصمم على مواصلة العمل بقوة ضد كل تهديد لمواطني وسكان اسرائيل مهما بلغت المسافة".

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