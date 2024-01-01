غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء في محيط العاصمة

صنعاء/ وكالات/

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله” في اليمن أن إسرائيل شنت ضربات على العاصمة، بعيد نشر الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى المدنيين بإخلاء منطقة مطار صنعاء.

وقالت مصادر يمنية ان طائرات الاحتلال قصف مطار صنعاء ومصنع للخرسانة ومحطة كهرباء قرب صنعاء.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين “عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء”، فيما أفاد مراسل من وكالة فرانس برس في العاصمة اليمنية عن سماع عدة انفجارات.

أنذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بإخلاء منطقة “مطار صنعاء الدولي” الخاضعة لسيطرة جماعة أنصارالله “فورا” تمهيدا لمهاجمتها، وذلك في إطار استمرار الغارات على اليمن.

وقال الجيش في بيان: “إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي، ندعوكم إلى إخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا”.

وفي إشارة إلى هجوم وشيك، أضاف محذرا: “عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر”.

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول 2024، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على اليمن شملت مطار صنعاء الدولي.

والاثنين، قصف الطيران الإسرائيلي أكثر من 10 أهداف في محافظة الحديدة، تركزت على الميناء، وفق القناة “12” العبرية الخاصة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه: “سلاحنا الجوي يسقط 48 قذيفة على اليمن، وميناء الحديدة يتلقى ضربة هائلة”.

ويعد هذا أول هجوم إسرائيلي عقب استهداف الحوثيين الأحد، مطار بن غوريون، أوقع 8 إصابات ودفع 12 شركة طيران لتعليق رحلاتها.

وأشارت القناة إلى تقارير عن مشاركة 30 مقاتلة حربية إسرائيلية في قصف ميناء الحديدة.

ومرارا، أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صواريخ باليستية على مطار بن غوريون، لكن للمرة الأولى أقرت إسرائيل، الأحد، بسقوط صاروخ بمحيط المطار وتأثيره بشكل مباشر على حركة الملاحة.

يأتي التصعيد، في وقت تتعرض فيه جماعة الحوثي لعدوان أمريكي مكثف منذ منتصف مارس/ آذار، استهدف عشرات المواقع وأسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين، وفق الجماعة التي تقول إن واشنطن شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ ذلك الحين.

ورغم استئناف الهجمات الأمريكية ضد اليمن عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش بشن “هجوم كبير” ضد الحوثيين، لا تزال الجماعة تنفذ عمليات عسكرية تصيب أهدافا في إسرائيل وأهدافا أمريكية في البحر الأحمر تضامنا في الفلسطينيين في قطاع غزة.