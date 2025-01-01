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الاحتلال يزعم : ضابط في كتائب حماس يسلم نفسه للجيش برفح

الثلاثاء 06 مايو 2025 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم : ضابط في كتائب حماس يسلم نفسه للجيش برفح



القدس المحتلة / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال ، عنصرين من حركة حماس سلما نفسيهما في حي الشابورة برفح قبل أسابيع.

وزعم المتحدث باسم جيش القناة" أن أحدهما ضابط في كتائب حماس، شارك في احداث السابع من اكتوبر وكان مسؤولًا عن احتجاز مختطفين في الأسر، سلّم نفسه لقواتنا في رفح".

وأعتقل يوسف محمد مرشد القاضي قائد فصيلة في حماس وأضاف: "خلال التحقيق معهما في الشاباك، تم الحصول على معلومات استخباراتية ذات قيمة كبيرة حول موقع بنية تحتية مهمة في المنطقة".



وتابع: "بعد استكمال تطويق رفح قبل عدة أسابيع، لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي تواصل نشاطها في المنطقة، ومن المتوقع أن تتوسع رقعته لتشمل عدة بؤر وأحياءً إضافية".

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