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ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في أسبوعين

الثلاثاء 06 مايو 2025 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في أسبوعين



رام الله/سما/

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، إذ أدت المخاوف إزاء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية إلى تعزيز الإقبال على المعدن الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، في حين يترقب المستثمرون أيضًا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقبل.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة ليصل إلى 3380.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 22 نيسان الماضي في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2 بالمئة لتصل إلى 3389.90 دولار.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 32.99 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 971.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 945.75 دولار.

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