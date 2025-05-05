تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة : 3 مراكز لتوزيع المساعدات في رفح

القدس المحتلة/سما/

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن هناك خطة لتوزيع المساعدات في رفح بين محوري موراغ وفيلادلفي.

وقالت إنه سيتم إنشاء 3 مراكز لتوزيع المساعدات في رفح

وأشارت إلى أن توزيع المساعدات في رفح سيتم إدارته من قبل شركات خاصة أميركية، مشددة على أنه لن يسمح لسكان غزة بالدخول لمركز المساعدات برفح إلا بعد التفتيش.

وطبقاً للآلية الإنسانية التي تعمل إسرائيل على إنشائها، فإن توزيع المساعدات سيتم في رفح، بين محور موراج ومحور فيلادلفيا ـ في منطقة معقمة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، ولن يسمح لسكان غزة بالدخول إليها إلا تحت التفتيش، للتأكد من عدم دخول أي من أعضاء حماس.

سيتم إنشاء 3 مراكز توزيع مختلفة في رفح، وستكون مركز المساعدات للقطاع بأكمله. ولن يتم توزيع المساعدات في أي مكان آخر، وبالتالي قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تسريع عملية إخلاء السكان من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.

وفي إسرائيل، يدرسون إنشاء مركز توزيع مؤقتة في شمال قطاع غزة، في بداية العملية، لكنه سيتم إغلاقه لاحقًا مع إخلاء السكان إلى الجنوب. وسيُسمح لممثل عن كل عائلة في غزة بالحضور إلى مراكز التوزيع وأخذ المساعدات بمبلغ محسوب لعائلته فقط.

ووفقا لحسابات جيش الاحتلال، تحتاج كل أسرة متوسطة في غزة إلى حوالي 70 كيلوغراما من الطعام أسبوعيا للبقاء على قيد الحياة.

وبالتالي، فإن كل ممثل لعائلة غزية سيحصل على المبلغ الكافي لعائلته لمنع حدوث مجاعة في القطاع.وسيتم التوزيع وفق تسجيل منظم ستديره الجمعيات والشركات الأمريكية الخاصة، وبالتالي ستصل المساعدات إلى العائلات والمواطنين بشكل مباشر.

ويعتقدون في إسرائيل أن آلية توزيع المساعدات هذه هي التي ستجعل من الصعب للغاية على حماس سرقة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية ووضع يديها عليها.

وزعم مسؤولون عسكريون "ستجد حماس صعوبة أكبر بكثير في اخذ المساعدات من عائلات غزة. هناك فرق بين السيطرة على شاحنة، كما يفعل حتى يومنا هذا، وبين أخذ الطعام من أيدي الناس وتركهم جائعين. نعتقد أن هذه هي أفضل آلية .