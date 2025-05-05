حالة الطقس: أجواء رييعية صافية وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيًا لطيفًا ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً حارا نسبيا في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، تؤثر على البلاد كتلة هوائية حارة وجافة، ويكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.