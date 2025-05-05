بمجازر إسرائيلية.. استشهاد 65 فلسطينيا وإصابة وفقدان آخرين في قطاع غزة

غزة/سما/

ارتفع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الاثنين، إلى 65 فلسطينيا إضافة لعشرات الإصابات وفقدان آخرين، ضمن الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب 21 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسب مصادر طبية.

وفي ذات الحدث، قالت “مشفى العودة” بمخيم النصيرات عن وصول عدد من الشهداء عبارة عن “أشلاء” و21 مصابا جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة مواطنين في شارع كلية الرباط غرب مدينة غزة، وفق مصدر طبي.

كما استشهدت طفلة وأصيب مواطنون آخرون في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد المصدر، باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين في استهداف مقهى داخل عمارة “كحيل” قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف المصدر أن طفلاً فلسطينيًا استشهد وأصيب آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية في محيط مسجد بئر السبع بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي وقت سابق أعلن جهاز الدفاع المدني في بيان، استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة 15 وفقدان آخرين بمناطق مختلفة في مجازر إسرائيلية.

وتحدث البيان عن “استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 5 مصابين وفقدان آخرين تحت أنقاض منزل لعائلة العطار في حي السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال غرب القطاع جراء استهداف إسرائيلي”.

وذكر أن 15 فلسطينيا استشهدوا و10 أصيبوا بقصف طائرات إسرائيلية 3 شقق سكنية في برج “الرموز” بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، حسب البيان نفسه.

كذلك استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية تقصف شرق مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مسيّرة وآليات عسكرية تجاه منازل المواطنين.

وكذلك ينسف الجيش الإسرائيلي عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة، وفق شهود عيان.

وفي خان يونس جنوب القطاع؛ أفاد مصدر طبي باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طائرة إسرائيلية منزلاً لعائلة “أبو خاطر” في منطقة معن شرق المدينة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب نجله في قصف مدفعي إسرائيلي شرقي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، وفق المصدر.

وأضاف أن فلسطينيان استشهدا بقصف إسرائيلي على منطقة قيزان رشوان جنوب غرب خان يونس، فيما استشهد شاب متأثرا بجراح أصيب بها قبل يومين في استهداف منزلهم بمنطقة الحاووز في خان يونس.

وتحدث شهود عيان عن قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، وأطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة ذاتها.

وفي مدينة رفح، تنسف قوات إسرائيلية مبان سكنية، وفق شهود عيان.

وشهد شمال مخيم النصيرات (وسط القطاع) قصفا إسرائيليا مدفعيا، وفق الشهود.

واستشهدت فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها بقصف إسرائيلي سابق على مدينة دير البلح (وسط)، بينما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرة مسيرة لمحيط مسجد المجاهدين في منطقة البركة جنوب دير البلح، وفق مصدر طبي.

ومطلع مارس/ آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)