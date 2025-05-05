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الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديوهات أولى لغارات مقاتلاته على اليمن

الثلاثاء 06 مايو 2025 12:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديوهات أولى لغارات مقاتلاته على اليمن



القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بيانا نشر فيه الصور والفيديوهات الأولى لغارات مقاتلاته على اليمن.

 

وأوضح في بيان: "مهاجمة عشرات الأهداف بمشاركة نحو 20 طائرة مقاتلة واستخدام 50 قذيفة وصاروخا"، مرفقا "الصور الأولى لإقلاع طائرات سلاح الجو لشن الغارات على اليمن".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شاركت عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية، الاثنين، في هجوم على أهداف للحوثيين في اليمن.

 

وهذا هو الهجوم الإسرائيلي الأول على اليمن في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تنفذ منذ شهرين هجمات متواصلة على أهداف الحوثيين في اليمن.

بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت إن إسرائيل "شنت اليوم الإثنين هجوما على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، بعد يوم من سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون بالقرب من مطار بن غوريون".

وأضافت: "تشير هذه الضربة، وهي عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، إلى تحوّل في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه الحوثيين، بعد أشهر من ضبط النفس رغم الهجمات الصاروخية".

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