رفض مصري للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على اليمن رغم "الاختلاف" مع الحوثيين

القاهرة/سما/

قال البرلماني المصري مصطفى بكري إن الغارات الإسرائيلية على اليمن بجانب الغارات الأمريكية البريطانية "تستهدف تدمير اليمن وحضارته"، مشدد على رفضها رغم "الاختلاف" مع الحوثيين.

وأضاف بكري في تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس"، مساء الاثنين، إن الغارات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية "تستهدف قتل أهلنا وتدمير اليمن"، متابعا: "نختلف مع الحوثيين جملة وتفصيلا، ولكن مخطئ من يظن أن العدو سيسعد كثيرا بعودة الشرعية على أنقاض بلد تم تخريبه".



وواصل: "الشعب اليمني قادر على أن يضع نهاية لسيطرة الحوثيين على اليمن بنفسه، قادر على التفاوض وحل أزمته بنفسه، أما ما يجري الآن ضد اليمن فهو عدوان سافر وجريمة نكراء سندفع ثمنها جميعا".



وشن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، غارات جوية على اليمن بمشاركة أكثر من 30 طائرة إسرائيلية، وذلك ردا على القصف الصاروخي الحوثي الأخير على مطار بن غوريون، حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية.

وبحسب قناة "المسيرة" اليمنية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناء ومدينة الحديدة بـ6 غارات على الأقل غربي البلاد.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، إلى أن الجيش أسقط 50 قنبلة على ميناء الحديدة ومحيطه خلال الهجوم.