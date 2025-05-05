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الجيش الإسرائيلي يشن عدة غارات تستهدف مناطق على الحدود السورية اللبنانية

الثلاثاء 06 مايو 2025 12:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يشن عدة غارات تستهدف مناطق على الحدود السورية اللبنانية



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية وعبرية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات استهدفت مناطق على الحدود السورية اللبنانية.


وذكرت صحيفة "النشرة" اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي شن غارة استهدفت أطراف بلدة جنتا في السلسلة الشرقية لجهة الأراضي السورية.

وأضافت أن الطيران الإسرائيلي شن غارة إسرائيلية جديدة على السلسلة الشرقية في منطقة الشعرة.

وأكدت سماع دوي قوي في محيط السلسلة الشرقية في الجانب السوري تزامنا مع سماع صوت تحليق الطيران الحربي منذ لحظات، مشيرة إلى تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في منطقة السلسلة الشرقية.

وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت موسكو، أفاد مراسل RT بتجدد الغارات الإسرائيلية مستهدفة بـ 5 غارات على الأقل منطقة جرود السلسة الشرقية على الحدود بين لبنان وسوريا.

وبدورها، تحدثت القناة 14 العبرية عن شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في سهل البقاع اللبناني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع هجوم إسرائيلي ضخم على اليمن استهدف بنى تحتية للحوثيين في ميناء الحديدة ومحيطه، ردا على الهجوم الصاروخي الحوثي الأخير على مطار بن غوريون.

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