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أدرعي: حماس تواصل التعنت ولدينا خطة محبوكة حيث نتقدم وننتقل إلى مرحلة جديدة أشد عنفا

الثلاثاء 06 مايو 2025 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أدرعي: حماس تواصل التعنت ولدينا خطة محبوكة حيث نتقدم وننتقل إلى مرحلة جديدة أشد عنفا



القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان مساء يوم الاثنين، إن حركة حماس تواصل التعنت.

وأضاف أفيخاي أدرعي: "لدينا خطة محبوكة حيث نتقدم وننتقل من عنف إلى مرحلة جديدة أعنف".

وأفاد بأنه تم إطلاق اسم "عربات جدعون" على العملية العسكرية الجديدة.

وصرح بأن هدف العملية يكمن في إعادة المختطفين وإسقاط وحسم حكم حماس، مشيرا إلى أن الهدفين مرتبطان ببعضهما البعض.

‏وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أن العملية ستشمل هجوما واسعا وتوجيه معظم سكان القطاع بهدف حمايتهم في منطقة خالية من حماس ومواصلة الضربات الجوية والقضاء على مخربين وتفكيك بنى تحتية إرهابية".

وتابع أدرعي قائلا: "سنعيد الصيغة التي نفذناها في رفح أيضا في مناطق إضافية في القطاع".

‏وأوضح أن حماس أخطأت ولا تزال تخطئ في فهم مدى إصرارهم، مشيرا إلى الحركة بدأت بهجوم ضد إسرائيل وهي التي تضر سكان غزة وتجلب الدمار والخراب.

وزعم المتحدث بأن الجيش شاهد هذا الأسبوع حماس تسرق محلات وتسوق الغذاء من سكان قطاع غزة، مدعيا أن الحركة تقوم بتجويع سكان غزة.

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