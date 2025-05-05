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الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

الثلاثاء 06 مايو 2025 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش وحرس الحدود اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأراضي الأردنية إلى إسرائيل.


وقالت الشرطة في بيان: "في حملة استباقية جرى تنفيذها أمس الأحد، أحبطت قوات شرطة الشمال وجيش الدفاع، بالتعاون مع وحدة حرس الحدود محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل".

وأكد البيان أنه "تم ضبط أربعة مسدسات خلال العملية، ونُقلت المضبوطات لمواصلة التحقيق".

وفي فبراير الماضي، زعمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إحباط ما وصفته بـ"شبكة تهريب أسلحة" من الحدود الأردنية إلى إسرائيل، ومنها إلى الضفة الغربية، مشيرة إلى تقديم لوائح اتهام ضد عشرة أشخاص تتهمهم بالضلوع في الشبكة المزعومة.

وادعى البيان الصادر عن الشاباك والشرطة الإسرائيلية، أن التحقيقات قادت إلى اعتقال تسعة مواطنين من النقب، إضافة إلى فلسطيني من الضفة الغربية، بزعم ضلوعهم في عمليتي تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود الأردنية في النصف الثاني من عام 2024.

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