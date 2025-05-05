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مصادر مقربة من حماس: الحركة "أعدمت عددا من اللصوص" في غزة

الإثنين 05 مايو 2025 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر مقربة من حماس: الحركة "أعدمت عددا من اللصوص" في غزة



غزة/سما/

أفادت مصادر مقربة من حماس أن الحركة أعدمت عددا من "اللصوص"، بعد عدة حوادث هاجمت فيها عصابات مسلحة متاجر أغذية ومطابخ في قطاع غزة هذا الأسبوع.


واتهم مسؤولو حماس بعض اللصوص بالتعاون مع إسرائيل، التي منعت دخول المساعدات إلى غزة خلال الشهرين الماضيين، بينما لم تعلق إسرائيل على هذا الاتهام.

وفي إحدى الحوادث، أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حماس مقتل ضابط شرطة وإصابة آخرين، عندما أطلقت طائرة إسرائيلية مسيّرة صاروخا على وحدة شرطة كانت تطارد مجرمين في مدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، في إشارة إلى اللصوص المزعومين: "سنضرب بيد من حديد كل هؤلاء المارقين، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لردعهم مهما كلف الأمر، ولن نسمح لهم بمواصلة إرهاب المواطنين وتهديد حياتهم وسرقة ممتلكاتهم".

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي التابع لحركة حماس في غزة إسماعيل الثوابتة، إن "بعض اللصوص تحركوا تحت مظلة عشائرية، والبعض الآخر تحركوا كمجموعات منظمة"، موضحا أن بعضها تلقى دعما مباشرا من إسرائيل.

وأوضح أنه "تم تنفيذ عدد من أحكام الإعدام الثورية"، ضد "عدد من كبار المجرمين الذين ثبت تورطهم في عمليات النهب".

وأفاد بعض سكان غزة ووسائل الإعلام الفلسطينية، أن الجناح العسكري لحماس فرض حظر تجول يبدأ من الساعة التاسعة مساء لتقييد حركة المدنيين وملاحقة المجرمين.

وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة المدمر.

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