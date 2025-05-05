الجيش اللبناني يتسلم فلسطينيا ثانيا لتورطه في إطلاق صواريخ نحو "إسرائيل"

بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين أنه تسلم فلسطينيا ثانيا مشتبها بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو إسرائيل في 22 و28 مارس 2025.



وقالت قيادة الجيش في بيان: "إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بتسلُّ مديرية المخابرات من حركة حماس فلسطينيا مشتبها بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28/3/2025، واستكمالا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (ي.ب.). بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".



وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد الركن محمد المصطفى حذر "حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وشهد لبنان في منتصف أبريل 2025 حملة أمنية واسعة أسفرت عن توقيف عدد من عناصر حركة "حماس" في مخيمات فلسطينية، أبرزها مخيم عين الحلوة ومخيم صور في الجنوب، ومخيم نهر البارد في الشمال.

وأكدت مصادر أمنية أن من بين الموقوفين مسؤولين اثنين من جهاز أمن الحركة في مدينة صيدا، إضافة إلى ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.