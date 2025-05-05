"إسرائيل" ترصد ظهور مروحيات صينية متطورة في سماء مصر

وقال موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي، إنه عندما علمت العديد من الدول حول العالم بالميزات المتقدمة لطائرة الهليكوبتر الجديدة متعددة الأغراض التابعة للجيش الأمريكي - بلاك هوك، سارعت إلى جمع أكبر قدر ممكن من التفاصيل الفنية حول الطائرة من أجل بناء طائرة هليكوبتر مماثلة لأنفسهم وهو ما فعلته الصين بالفعل وأنتجت الطاءرة المشابهة لها في التطور والإمكانيات المتقدمة.

وأضاف: "يبدو أن الصينيين، الذين برعوا دائما في نسخ المعلومات من جميع الأنواع، تمكنوا من الحصول على كل تفاصيل المروحية تقريبا وبناء نسخة شبه مثالية من المروحية بميزاتها المتقدمة".

وتابع الموقع العبري أن الصينيين يريدون، الآن دون خجل، بيع الطائرة المروحية في أسواق التصدير لمن يدفع أعلى سعر وقد تكون مصر الزبون المرتقب.

وظهرت المروحية الصينية Z-20 لأول مرة علنا في مصر خلال مشاركتها في تدريبات "نسور الحضارة"، ما يشير إلى الاهتمام المصري المتزايد بهذه المقاتلة المروحية المتطورة متعددة الأدوار، حسب التقرير العبري.

ورجح الموقع العبري أن السبب وراء اهتمام مصر بهذه المروحية تحديدا هو أن الولايات المتحدة ترفض بيع النسخة الأكثر تطورا من هذه المروحية، والتي بحوزة سلاح الجو الإسرائيلي، للقوات الجوية المصرية.

وأوضح الموقع العبري أن الرفض الأمريكي يأتي بسبب رغبتهم في الحفاظ على التفوق التكنولوجي الإسرائيلي على الساحة الشرق أوسطية، وهي الرغبة التي تستند إلى قانون أمريكي خاص صدر خصيصًا لهذه القضية.

Z-20 هي طائرة هليكوبتر متعددة الأدوار متوسطة المدى طورتها شركة هاربين الصينية، وهذه المروحية تم تصميمها وصناعتها مستوحاة من المروحية الأمريكية الشهيرة UH-60 Black Hawk، حيث تجمع بين التصميم العملي والتكنولوجيا الصينية الحديثة، مع التعديلات المخصصة لمتطلبات الجيش الصيني، ودخلت الخدمة رسميًا مع القوات المسلحة الصينية في عام 2018.

وتتمتع الطائرة Z-20 بالقدرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك النقل العسكري، والإنزال الجوي، والدعم الأرضي، والهجوم المسلح. كما أنها تحتوي على نسخة بحرية متخصصة في الحرب ضد الغواصات، مما يجعلها منصة مرنة يمكن تكييفها مع ساحات المعارك المختلفة.

وتعتمد المروحية على محركات صينية بقوة 2400 حصان، ويقودها طاقم مكون من طيارين. ويمكنها أن تحمل ما يصل إلى 15 فردًا من أفراد الطاقم، وتستطيع حمل حمولة داخلية تصل إلى طن واحد، أو حمولة خارجية تصل إلى أربعة أطنان، بما في ذلك المعدات أو الإمدادات أو الصواريخ. ويبلغ وزنها فارغًا حوالي 5000 كجم، في حين يبلغ أقصى وزن لها عند الإقلاع 10 أطنان.

ومن الناحية الفنية، يمكن للطائرة Z-20 الطيران بسرعة قصوى تبلغ 360 كيلومترًا في الساعة، مع مدى يصل إلى 460 كيلومترًا، وسقف ارتفاع يبلغ 6000 متر. كما أنها مجهزة بأنظمة طيران إلكترونية متطورة، بالإضافة إلى أنظمة الملاحة والاتصالات، والتحذير من الصواريخ، والتوجيه البصري، مما يعزز قدراتها التشغيلية في بيئات قتالية معقدة.

وقال الموقع العبري إن ظهور الطائرة Z-20 في مصر يمثل خطوة هامة قد تعكس اتجاها لتنويع مصادر التسليح ودراسة البدائل الاستراتيجية للطائرات المروحية لتغطية أدوار مختلفة في العمليات الجوية.