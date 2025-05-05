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الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

الإثنين 05 مايو 2025 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة قررت عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، بدعوى أن هذا ليس الوقت المناسب للتحقيق.


وقال موقع Ynet إن "الحكومة ناقشت اليوم الاثنين في اجتماعها الأسبوعي تشكيل لجنة تحقيق حكومية، بعد أكثر من عام ونصف من المجزرة، وقررت في النهاية أنه ليست هناك حاجة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر الآن".


وذكر أنه "في الوقت نفسه، قررت أن تقوم الحكومة والكنيست بصياغة مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق خاصة وهي ليست لجنة دولة بموجب القانون. وقررت الحكومة تقديم التحديث إلى المحكمة العليا خلال 90 يوما".

وتعليقا على القرار قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور على منصة "إكس" إن "المعنى الوحيد لعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية هو أن كارثة 7 أكتوبر سوف تتكرر معنا مرارا وتكرارا".

وحذر من أنه "إذا لم نقم بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى الكارثة، فلن نتمكن من تعلم الدروس وضمان عدم حدوثها مرة أخرى"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "حاول منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في كارثة ميرون وقضية الغواصة. وهذه المرة أيضا سيتم إنشاء لجنة تحقيق حكومية".

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