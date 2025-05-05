أسيرات "الدامون" يتعرضن لاعتداءات وعقوبات وأسرى "عوفر" لإهمال طبي وأوضاع قاسية

رام الله/سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، بأن "33 أسيرة في سجن الدامون يتعرضن لجملة من الاعتداءات والعقوبات، حيث يتم انتهاك خصوصيتهن واستهداف نفسياتهن، من خلال جملة من السياسات والإجراءات اللاأخلاقية واللاإنسانية".

وكانت الهيئة قد نشرتن في 21 نيسان/ أبريل الماضي، أنه "تعاني الأسيرات في سجن الدامون أوضاعا اعتقالية غير إنسانية وفي غاية الصعوبة"، ونقلت الهيئة عن محاميتها التي زارت الأسيرات، قولها إن "الطعام سيئ كمًا ونوعًا، ويسبب للأسيرات أمراضا في الجهاز الهضمي، وإنهن جميعا فقدن الكثير من أوزانهن".

"إهمال طبي وأوضاع مأساوية يعيشها الأسرى في سجن عوفر الاحتلالي"

أفادت هيئة الأسرى بأنه "لا زالت إدارة سجن عوفر الاحتلالي مستمرة في اقتحام غرف الأسرى وقمعهم تزامنا مع إهمالهم طبيا بشكل متعمد"، وأفاد محامي الهيئة عقب زيارة عدد من الأسرى هناك، أن "الأسرى يعانون من نوعية الطعام وكميته حيث لا زال سيئا وقليلا بدون سكر وملح، كما أن وحدات القمع تقتحم غرف الأسرى، ومؤخرا سحبت وحدات (المتسادا) فرشات الأسرى وفرضت عقوبات عليهم".

وأضافت أنه "فيما يتعلق بالفورة فيتم حرمان الأسرى منها في العديد من الأحيان دون سبب وتكون مدتها نصف ساعة عند الساعة السادسة صباحا، كما أن الأسرى يعانون من مشكلة النقص في الملابس".

وأشارت الهيئة إلى أنه "زار محامي الهيئة في سجن عوفر عددا من الأسرى بينهم، الأسير قتيبة سمور من طولكرم معتقل إداري، موجود في قسم 19 غرفة 8، يعاني من حكة في جسده، منذ شهر تقريبا، وطلب من إدارة السجن عدة مرات إجراء فحوصات له، ولكن دون جدوى.

الأسير عبد الله محمد صالح مناصرة من جنين معتقل إداري، موجود في قسم 11، غرفة 15، ويبلغ من العمر 18 عاما، يعاني من آلام بالأسنان، وحساسية وهو بحاجة لمرهم وعلاج وطلب من إدارة السجن إجراء فحوصات له، ولكن دون جدوى.

الأسير شرف الدين عادل محمد أبو دية من حلحول معتقل إداري، موجود في قسم 25، غرفة 14، يعاني من مشاكل بالنظر قبل الاعتقال وبحاجة لفحوصات، لكن إدارة سجن عوفر ترفض إجرائها.

الأسير محمد محمود عيسى من بيت لحم، موجود في قسم 16 غرفة 12، يعاني من مشاكل بالأذن وفطريات بقدميه ومشاكل بالمعدة، بحاجة لأدوية، وأشار الأسير إلى أن هذه المشاكل الصحية حدثت بعد الاعتقال، وطالب الأسير عيسى عدة مرات أن يتم تقديم العلاج اللازم له، ولكن إدارة سجن عوفر تتعمد إهماله طبيا".