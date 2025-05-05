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غانتس: حكومتنا منشغلة بتقسيم الشعب وليس بالانتصار في حرب غزة

الإثنين 05 مايو 2025 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: حكومتنا منشغلة بتقسيم الشعب وليس بالانتصار في حرب غزة



القدس المحتلة/سما/

 قال زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي، بيني غانتس، في مستهل اجتماع حزبه، اليوم الاثنين، إن “محاربة الإرهاب ليست كمباراة كرة قدم تنتهي بصافرة النهاية”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن جانتس القول: “لقد حان الوقت لقول الحقيقة – بينما نحقق الانتصارات العسكرية، وجيش الدفاع الإسرائيلي يسحق المحور الإيراني وقد فكك حماس كقوة عسكرية، فإن محاربة الإرهاب ليست كمباراة كرة القدم، تنتهي بصافرة النهاية”.

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أنه “بعد أكثر من عام ونصف، لم يتم إحراز أي تقدم في استبدال قيادة حماس”.

وقال غانتس: “إلى جانب العمليات العسكرية، هناك الكثير من الشعارات والقصص الكثيرة، لكن لا توجد خطط ملموسة للمستقبل ولا نتائج… الحكومة منشغلة بتقسيم الشعب وليس بالانتصار في الحرب”.

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