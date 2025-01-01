"المنظمات الأهلية" ترفض خطة جيش الاحتلال لتوزيع المساعدات في قطاع غزة

غزة/سما/

رفضت شبكة المنظمات الاهلية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص في قطاع غزة خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات.

وأكد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في المحافظات الجنوبية وشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية عن رفضهم بشكل قاطع الآلية التي اقرها الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والتي تقوم على عسكرة المساعدات وتجاوز وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات العمل الإغاثي والإنساني الفلسطيني والدولي والقطاع الخاص، وتفريغ دورها القانوني والمهني والأخلاقي من مضمونه.

وأكدت شبكة المنظمات الاهلية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص على إن الإصرار على تهميش المؤسسات الإنسانية يُعد مساسًا مباشراً بالمنظومة الإنسانية المعتمدة دوليًا، ويتنافى مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، خاصة مبدأ الشراكة، وعدم التمييز، والاحترام المتبادل.

وحذرت من التعامل مع هذه الآلية التي يتم فرضها من أي من الأطراف سواء مؤسسات قطاع خاص أو مجتمع مدني أو مؤسسات دولية أو شركات أو أفراد ، لما تحمله من خطر واضح على منظومة العمل الإنساني، وتشجيع لعسكرة المساعدات وتسييسها، وهو ما يهدد حياد المساعدات ويقوض الثقة العامة بالمؤسسات الدولية.

وطالبنت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من خلال الضغط الفعلي لإنهاء الحرب فورًا، ووقف العدوان المتواصل على سكان قطاع غزة، وتأمين الحماية الفعلية للمدنيين، ومنحهم الحق في الحياة الكريمة.

كما تطالب الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية بتجديد التزامها برفض الآلية الحالية المقترحة لتوزيع المساعدات، والتأكيد على العودة إلى العمل من خلال المؤسسات الإنسانية والإغاثية الوطنية والدولية المعترف بها، بما يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع.

وتطالب الدول المانحة بعدم التعامل مع هذه الالية التي يفرضها الاحتلال لعسكرة المساعدات وحرمان قطاعات واسعة من شعبنا من المساعدات وتضغط على المواطنين للنزوح القسري من غزة والشمال تمهيدا لإنشاء الفقاعات الإنسانية

وتؤكد أن القطاع الخاص والمجتمع المدني في غزة لا يمكن إقصاؤهم عن القيام بواجبهم الوطني والإنساني، وأن أي محاولة لتهميشهم أو تجاوزهم لن تسهم في استقرار الوضع، بل ستؤدي إلى المزيد من الفوضى والانهيار الاجتماعي.

ويرحب المجلس والشبكة بمواقف الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة للشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية برفضها التعامل مع هذه الالية والتمسك بمبادئ العمل الإنساني ومطالبهم بوقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات الى قطاع غزة.