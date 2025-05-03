بالاسماء ..الاحتلال يفرج عن 10 اسرى من قطاع غزة

غزة/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 10 معتقلين من قطاع غزة.

وأُفرج عن المعتقلين العشرة من سجون الاحتلال، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة.

ووصفت مصادر طبية، أوضاع المعتقلين المفرج عنهم "بالصعبة"، بسبب الاجراءات التعسفية التي تنفذها ادارة سجون الاحتلال بحقهم.

أسماء الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال والذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزّة.



1- عبد الله محمد علي مسعود (42 عامًا) سكان بيت لاهيا

2-محمد محمود حسين عزيز (47 عامًا) سكان معسكر جباليا

3-محمد حسين محمد ابو دان(31 عامًا) سكان بيت لاهيا

4-اسماعيل فضل احمد عويضة (30 عامًا) سكان بيت لاهيا

5-سمير محمد علي العرقوب (54 عامًا) سكان معسكر جباليا

6- أحمد سعيد خميس حمدونة (43 عامًا) سكان بيت لاهيا

7- بكر شعبان احمد عويضة (47 عامًا) سكان بيت لاهيا

8- صلاح احمد رمضان الداعور (40 عامًا)سكان معسكر جباليا

9- أحمد حاتم عبد رجب (24 عامًا) سكان بيت لاهيا

10-محمد تحسين صالح صلاح (22 عامًا) سكان معسكر جباليا