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الطقس: زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية حتى الظهيرة

الإثنين 05 مايو 2025 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية حتى الظهيرة



غزة /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أنيكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا الى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أقل من معدلها العام،ويستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تسقط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، وفي ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار الرياحشمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

في ساعات المساء والليل:  يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف ربيعيًا لطيفًا ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربيةخفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً حارا نسبيا في المناطق الجبلية حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، تؤثر على البلاد كتلة هوائية حارة وجافة، ويكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم من شدة سرعة الرياح، واحتمال تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة في المناطق الشرقية والجنوبية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية.

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