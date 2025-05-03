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فيدان في الإمارات لبحث التطورات المتسارعة في سوريا وغزة

الإثنين 05 مايو 2025 05:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيدان في الإمارات لبحث التطورات المتسارعة في سوريا وغزة



أنقرة/سما/

يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الاثنين زيارة رسمية إلى دولة الإمارات لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.


وسيلتقي فيدان خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات بكبار المسؤولين الإماراتيين، كما سيلتقي بنظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان لمناقشة العلاقات بين البلدين والتطورات المتسارعة في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والمستجدات في سوريا.


يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد شن هجوما لاذعا على إسرائيل واصفا سياستها بـ"التهديد للسلام" وذلك في أعقاب تكثيف إسرائيل من ضرباتها على مناطق مختلفة من سوريا متسببة في سقوط قتلى وجرحى.

ومن جهة أخرى أعربت تركيا مرارا عن رفضها التام لما يتعرض له سكان قطاع غزة من قصف وتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى مطالبتها بضرورة فتح المعابر لإيصال الغذاء والدواء لسكان القطاع الذين يعانون من مجاعة فرضتها عليهم تل أبيب.

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