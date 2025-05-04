  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القوات المسلحة اليمنية تعلن فرض حصار جوي شامل على "إسرائيل"

الأحد 04 مايو 2025 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوات المسلحة اليمنية تعلن فرض حصار جوي شامل على "إسرائيل"



صنعاء/سما/

أعلنت القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون )، مساء يوم الأحد، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل ردا على قرار توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية (الحوثيين) العميد يحيي سريع في بيان مصور: "ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها "مطار اللد" المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون".

وأضاف سريع: "نهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها".

وشدد المتحدث على أن "اليمن لن يقبل باستمرار حالةِ الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، ويؤكد أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوعَ والخنوع".

الأكثر قراءة اليوم

شخصيات وقيادات فلسطينية من قطاع غزة توجه رسالة هامة للرئيس السيسي ..

مؤسسة "هند رجب" تكشف هوية الضابط الإسرائيلي المسؤول عن قتل الطفلة الفلسطينية وعائلتها (صورة)

الجيش يعلن فشل اعتراضه ..الاعلام العبري : سقوط صاورخ أطلق من اليمن في قلب مطار بن غوريون

سوريا : ﻿ “كان عنّا رئيس نخاف منّو.. صار عنّا رئيس يخاف معنا”..

واشنطن بوست:"إسرائيل" ستسلّم مهمة توزيع المساعدات في غزة لمتعهدين أمريكيين

تحذير لشركات الطيران من التوجه لمطار بن غوريون..الحوثيون: قادرون على ضرب العمق الإسرائيلي بلا خطوط حمراء

شاهد: أول ظهور لعملاء الموساد الذين نفذوا عملية "البيجر" في لبنان

الأخبار الرئيسية

20250504104650

رئيس الأركان الإسرائيلي يحذّر نتنياهو ووزراءه: اجتياح شامل لغزة لن يوصلنا بالضرورة للرهائن

photo_2025-05-04_20-37-43

نتنياهو "محبط" من سياسة ترمب تجاه الشرق الأوسط

استشهاد 15 مواطنًا وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلًا في شارع النخيل بحيّ التفاح شرق مدينة غزة

68179afb423604418b10b719

ضباط وجنود احتياط إسرائيليون يرفضون بشكل كبير المشاركة بتوسيع الحرب

68179b2b423604418b10b71c

رئيس الأركان الإسرائيلي: نستدعي عشرات آلاف الجنود لتوسيع الحرب بغزة والقضاء على "حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية