القوات المسلحة اليمنية تعلن فرض حصار جوي شامل على "إسرائيل"

صنعاء/سما/

أعلنت القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون )، مساء يوم الأحد، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل ردا على قرار توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية (الحوثيين) العميد يحيي سريع في بيان مصور: "ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها "مطار اللد" المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون".

وأضاف سريع: "نهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها".

وشدد المتحدث على أن "اليمن لن يقبل باستمرار حالةِ الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، ويؤكد أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوعَ والخنوع".