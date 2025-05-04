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الاحتلال يغيّر مخططا للاستيلاء على أراض غرب بيت لحم

الأحد 04 مايو 2025 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغيّر مخططا للاستيلاء على أراض غرب بيت لحم



بيت لحم/سما/

أعلنت قوات الاحتلال تغيير مخطط للاستيلاء على أراضٍ في بلدة حوسان غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد.

 

وأفاد المختص بشؤون الجدار والاستيطان، حسن بريجية، بأن سلطات الاحتلال قد أصدرت مخططا تفصيليا، يتضمن تغيير تخصيص أراضٍ في موقع "واد الحمرا" في بلدة حوسان.

وذكر أن ذلك سيتمّ "بموجب المخططين رقم (1/1/3/10/2/436) و(426/7/أ/2/2)، بهدف بناء وحدات سكنية استيطانية، ومباني عامة، وإصدار تراخيص بناء، وإشغال في مستوطنة ’بيتار عيليت’، المقامة على أراضي الأهالي".

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كما يتضمن المخطّط، "تغيير خط بناء طريق 375 من عرض 100 متر إلى 50 مترا، وإنشاء محطات وقود"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد استولت في السادس من الشهر الجاري، على مساحة 57.79 دونم من أراضي الأهالي في بيت لحم، وتحديدا أراضي مناطق الخضر وأرطاس وبيت لحم، وبيت أمّر في الخليل.

وحينها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال ومن خلال ما يُسمّى "أمر عسكري لوضع اليد لأغراض عسكرية، الذي حمل الرقم (ت/3/25)" استولت على 57.79 دونم، مضيفة أن سلطات الاحتلال، تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة حول مستوطنة "إفراتا"، المقامة على أراضي الأهالي في بيت لحم.

 

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال أقامت من خلال مجموعة من الأوامر العسكرية، ما مجموعه 14 منطقة عازلة، حول مجموعة من المستوطنات، وتهدف من خلال هذا الإجراء إلى منع وصول الأهالي إلى مساحات شاسعة بحجّة الأمر العسكري، ما يمهّد الطريق إلى سيطرة دائمة عليها في المستقبل.

ولفتت إلى أن ما يطلق عليها سلطة أراضي الاحتلال طرحت في شباط/ فبراير الماضي عطاءي بناء كبيرين يهدفان لبناء 974 وحدة استيطانية جديدة، من أجل إقامة حي استيطانيّ جديد، يتبع مستوطنة "إفراتا"، وكانت الهيئة قد تطرقت إليه سابقا.

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