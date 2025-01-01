الرئيس عباس يستقبل رئيس قبرص

رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، فخامة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

واستعرض سيادته والرئيس الضيف، حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والقبرصي، ومن ثم صافح الرئيسان كبار الشخصيات من الوفدين.

تلا ذلك اجتماع موسع حضره سيادة الرئيس وضيفه الرئيس القبرصي، جرى فيه بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين.

وأطلع سيادة الرئيس، الرئيس خريستودوليدس، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والاتصالات الجارية مع الأطراف كافة والأولوية القصوى للوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى والإدخال العاجل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها المدنية والأمنية، وأن يكون السلاح بيد السلطة الفلسطينية فقط، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والذهاب لإعادة الإعمار دون تهجير.

وأكد سيادته "أننا نعمل أيضا على التوصل لهدنة شاملة ووقف الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، والذهاب إلى عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين".

وقال الرئيس "إننا نعمل مع المملكة العربية السعودية والإدارة الأميركية والدول العربية والأوروبية المعنية، على صيغة واضحة للذهاب لمسار تنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية، ولهذا الغرض يجري التحضير لعقد المؤتمر الدولي للسلام في حزيران/ يونيو المقبل في نيويورك، وستكون فرصة أيضا للاعتراف الدولي الواسع بدولة فلسطين".

وأضاف: "نثمن مواقف قبرص الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ونشكر قبرص لتقديمها المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك مواقفها الإيجابية في إطار الاتحاد الأوروبي، ونشكر الاتحاد الأوروبي على تقديمه حزمة المساعدات لبناء مؤسسات دولة فلسطين، ومواقفه السياسية التي تحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية".

بدوره، أكد الرئيس القبرصي على مواقف بلاده الثابتة الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار للجميع على أسس الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة مبدأ حل الدولتين الذي يشكل الأساس الصحيح لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وجدد الرئيس خريستودوليدس تطلع قبرص وشعبها لتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين .

وأقام سيادة الرئيس، مأدبة عشاء على شرف الرئيس الضيف، حضرها كبار المسؤولين من الجانبين القبرصي والفلسطيني.

وحضر اللقاء: نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للعلاقات الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وسفير فلسطين لدى قبرص عبد الله عطاري.