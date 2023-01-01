استشهاد 15 مواطنًا وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلًا في شارع النخيل بحيّ التفاح شرق مدينة غزة

غزة/سما/

استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس.

وأفاد مصادر صحفية با باستشهاد 15 مواطنا وإصابة آخرين إثر قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة صيام في شارع النخيل داخل حي التفاح، شرق مدينة غزة.

وأضاف أن مواطنين أصيبا في قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في المناطق الشمالية من مدينة رفح، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,535 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,491 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.