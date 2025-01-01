وزير الدفاع الايراني يهدد باستهداف كافة المصالح والقواعد الأمريكية بقوة إذا تعرضت بلاده لاعتداء

طهران/سما/

أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده ردا على التهديدات الأمريكية، أن طهران سترد بقوة وتستهدف كافة المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت إلى اعتداء.



وشدد الوزير على أن "ليس لدينا أي عداء مع دول الجوار لكن القواعد الأمريكية أهداف لنا إذا تعرضنا للاعتداء"، لافتا إلى أن "صاروخ قاسم بصير مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ایران كشفت الليلة عن صاروخ باليستي جديد يسمى "قاسم بصير" الذي يعد أحدث إنجاز في الصناعة العسكرية، ويبلغ مدى هذا الصاروخ 1200 كيلومتر كحد أدنى.

وأضاف الوزير أن "صاروخ قاسم بصير قادر على المناورة بشكل اكبر ويحقق اهدافه في جميع الظروف بفضل نظام التوجيه والتحكم الجديد وجسمه المصنوع من الياف الكربون التي تبقي الصاروخ متخفيا لحد كبير عن الرادارات".

وتابع: "الرأس الحربي لصاروخ قاسم نصير يستطيع تجاوز جميع المضادات بما فيها نظام "ثاد" المضاد للصواريخ الباليستية والذي يستخدم التوجيه عبر الأقمار الصناعية والصواريخ الاعتراضيه المتطورة"، مؤكدا أن "هذه الخبرة العملياتية نتيجة المعرفة الفنية المكتسبة من العمليات الصاروخية الكبرى في الوعد الصادق 1و2".