  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الدفاع الايراني يهدد باستهداف كافة المصالح والقواعد الأمريكية بقوة إذا تعرضت بلاده لاعتداء

الأحد 04 مايو 2025 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الايراني يهدد باستهداف كافة المصالح والقواعد الأمريكية بقوة إذا تعرضت بلاده لاعتداء



طهران/سما/

أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده ردا على التهديدات الأمريكية، أن طهران سترد بقوة وتستهدف كافة المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت إلى اعتداء.


وشدد الوزير على أن "ليس لدينا أي عداء مع دول الجوار لكن القواعد الأمريكية أهداف لنا إذا تعرضنا للاعتداء"، لافتا إلى أن "صاروخ قاسم بصير مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ایران كشفت الليلة عن صاروخ باليستي جديد يسمى "قاسم بصير" الذي يعد أحدث إنجاز في الصناعة العسكرية، ويبلغ مدى هذا الصاروخ 1200 كيلومتر كحد أدنى.

وأضاف الوزير أن "صاروخ قاسم بصير قادر على المناورة بشكل اكبر ويحقق اهدافه في جميع الظروف بفضل نظام التوجيه والتحكم الجديد وجسمه المصنوع من الياف الكربون التي تبقي الصاروخ متخفيا لحد كبير عن الرادارات".

وتابع: "الرأس الحربي لصاروخ قاسم نصير يستطيع تجاوز جميع المضادات بما فيها نظام "ثاد" المضاد للصواريخ الباليستية والذي يستخدم التوجيه عبر الأقمار الصناعية والصواريخ الاعتراضيه المتطورة"، مؤكدا أن "هذه الخبرة العملياتية نتيجة المعرفة الفنية المكتسبة من العمليات الصاروخية الكبرى في الوعد الصادق 1و2".

الأكثر قراءة اليوم

شخصيات وقيادات فلسطينية من قطاع غزة توجه رسالة هامة للرئيس السيسي ..

إيهود باراك يقارن بين قتال الجيش الإسرائيلي لحماس وقتاله لجيشين عربيين.. لمن تميل الكفة؟

مؤسسة "هند رجب" تكشف هوية الضابط الإسرائيلي المسؤول عن قتل الطفلة الفلسطينية وعائلتها (صورة)

الجيش يعلن فشل اعتراضه ..الاعلام العبري : سقوط صاورخ أطلق من اليمن في قلب مطار بن غوريون

سوريا : ﻿ “كان عنّا رئيس نخاف منّو.. صار عنّا رئيس يخاف معنا”..

تحذير لشركات الطيران من التوجه لمطار بن غوريون..الحوثيون: قادرون على ضرب العمق الإسرائيلي بلا خطوط حمراء

واشنطن بوست:"إسرائيل" ستسلّم مهمة توزيع المساعدات في غزة لمتعهدين أمريكيين

الأخبار الرئيسية

استشهاد 15 مواطنًا وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلًا في شارع النخيل بحيّ التفاح شرق مدينة غزة

68179afb423604418b10b719

ضباط وجنود احتياط إسرائيليون يرفضون بشكل كبير المشاركة بتوسيع الحرب

68179b2b423604418b10b71c

رئيس الأركان الإسرائيلي: نستدعي عشرات آلاف الجنود لتوسيع الحرب بغزة والقضاء على "حماس"

20250504070056

نتنياهو عقب استهداف الحوثيين مطار بن غوريون: سنرد في الوقت والمكان "الذي نختاره"

68177f3642360442231f2d6f (1)

مسؤول حوثي رفيع: سنذهب إلى خيارات تصعيدية أخرى في حال استمر العدوان الإسرائيلي على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية